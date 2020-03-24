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ارتفاع سعر نفط عمان 1.7 دولار للبرميل اليوم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم اليوم 89ر27 دولار أمريكي،  وشهد اليوم ارتفاعًا بلغ 1.7 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 26.18 دولار .
 
تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ابريل المقبل بلغ. 54.61 دولارًا  للبرميل منخفضًا بمقدار 10.28 دولار للبرميل  بسعر تسليم شهر مارس الجارى.
 
وكانت دائرة شئون النفط في حكومة دبي قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو بخصم دولار للبرميل.
 
ويُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو في نهاية أبريل لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو.
 
وارتفعت أسعار النفط نحو4% اليوم الثلاثاء على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.

 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9% إلى 28.08 دولار للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ما يوازي 5.1% إلى 24.56 دولار.

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