عاجل.. بعد قرار حظر المواطنين المتحدة تقدم خدمات WatchiT مجانا للجمهور

ترفيها عن كل بيت مصري أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية، تعلن منصة Watch iT الرقمية إتاحة خدماتها مجانا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ غدا 25 مارس.



وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن منصة Watch iT تقدم هذا العرض جزء من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا و مع الحملة الحالية "خليك فى البيت" وترى إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي أن إتاحة تلك الخدمة مجانا يساهم فى الترفيه عن العائلات المصرية و ذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية

