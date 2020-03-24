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عاجل.. بعد قرار حظر المواطنين المتحدة تقدم خدمات WatchiT مجانا للجمهور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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ترفيها عن كل بيت مصري أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية، تعلن منصة Watch iT الرقمية إتاحة خدماتها مجانا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ غدا 25 مارس.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن منصة Watch iT تقدم هذا العرض جزء من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا و مع الحملة الحالية "خليك فى البيت" وترى إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي أن إتاحة تلك الخدمة مجانا يساهم فى الترفيه عن العائلات المصرية و ذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية

وأفاد "صالح" أن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة إشتراكهم

يأتي هذا بعد إعلان المتحدة عن خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله.
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