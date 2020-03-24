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عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:49 م
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قطارات
قطارات
كرستينا عياد
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قال مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر: إنه تقرر تعديل مواعيد عدد من القطارات التي كانت تعمل في نطاق ساعات حظر التجوال، مع احتفاظ قطارات أخرى للعمل في مواعيد والتي تتزامن مع ساعات السماح لحركة المواطنين. 

وأضاف المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه- أنه جارٍ حاليا تجهيز قائمة القطارات المعدل مواعيدها لإعلانها لجمهور الركاب، لتواكب قرار إيقاف تشغيل القطارات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، اعتبارا من يوم 25 مارس 2020، ولحين صدور تعليمات أخرى. 

وأوضح في تصريحات إلى "الفجر"، أنه بالنسبة للعاملين، فقد تقرر إلغاء جميع التصاريح بقطع الخطوط على كافة خطوط الهيئة المصرح بها اعتبارا من يوم 25 مارس، وكذلك قطع الخطوط ليلا لأعمال هندسة السكة والإشارات من الساعة 19.30 "السابعة والنصف مساءا" وحتى صباح اليوم التالي، اعتبارا من ليلة 25 - 26 مارس 2020 وحتى صدور تعليمات آخرى. 

وفي سياق آخر، أصدر مجلس الوزراء، اليوم عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي:

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام  والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا  حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات  مع الغلق الكامل يومي الجمعة  والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات

6 غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية 

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات 

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية  بعد إنتهاء مدة القرار الماضي

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات 

غرامات تبدأ من 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس  وتنادي  الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها
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الكلمات المفتاحية

هيئة السكة الحديد مقاهى فيروس كورونا تطبيق حظر التجوال تخفيض العاملين المولات المصالح الحكوميه

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