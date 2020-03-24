عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

قال مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر: إنه تقرر تعديل مواعيد عدد من القطارات التي كانت تعمل في نطاق ساعات حظر التجوال، مع احتفاظ قطارات أخرى للعمل في مواعيد والتي تتزامن مع ساعات السماح لحركة المواطنين.





وأضاف المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه- أنه جارٍ حاليا تجهيز قائمة القطارات المعدل مواعيدها لإعلانها لجمهور الركاب، لتواكب قرار إيقاف تشغيل القطارات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، اعتبارا من يوم 25 مارس 2020، ولحين صدور تعليمات أخرى.



وأوضح في تصريحات إلى "الفجر"، أ نه بالنسبة للعاملين، فقد تقرر إلغاء جميع التصاريح بقطع الخطوط على كافة خطوط الهيئة المصرح بها اعتبارا من يوم 25 مارس، وكذلك قطع الخطوط ليلا لأعمال هندسة السكة والإشارات من الساعة 19.30 "السابعة والنصف مساءا" وحتى صباح اليوم التالي، اعتبارا من ليلة 25 - 26 مارس 2020 وحتى صدور تعليمات آخرى.