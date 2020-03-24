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عاجل.. غلق مقر نادي القضاة بشارع شامبليون

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:48 م
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نادي القضاة
نادي القضاة
هدير حمزة
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قرر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، غلق مقر نادي شامبليون، مع وضع خطة عمل خلال فترة الحظر الجزئي لخدمة طوارئ يومية بالنادي، حتى يتسنى تنظيم ومتابعة الزملاء في غرفة العمليات المشكلة، وتسليم الزملاء الأدوات والمطهرات التي يعمل النادي على توفيرها.

وبحسب بيان النادي، يتم التنويه على وقف الخدمات الأخرى كافة التي يقدمها فرع النادي بشامبليون، نفاذا للقرارات التي تم اتخاذها.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: إن ذلك جاء تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة آثار فيروس كورونا، والقرارات التي اتخذتها الحكومة بالحظر الجزئي حفاظا على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه النادي مبادرة أطلقها بشأن إنشاء صندوق كفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا، إلى صندوق تحيا مصر، بحساب "الأزمات والكوارث" ويدعو جميع المصريين للمشاركة فيه لدعم هذه الأسر.

وتابع أن هناك العديد من الأسر التي حل بها الضرر جراء فيروس كورونا، ومنهم الأسر التي تعتمد على دخل يومي، وإجراءات الدولة المهمة في الفترة الأخيره ستؤثر عليهم ما استوجب مساندتهم، والوقوف بجانبهم، وتقديم الإعانات لهم سواء بشكل مادي أو عيني.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن صندوق تحيا مصر بحساباته المختلفة، سواء القضاء علي العشوائيات أو البنية التحتية يوجد به حساب خاص لمواجهة الأزمات، وهو الخاص بتلك المبادرة، وأكد على أن القضاة ستكون في طليعة المساهمين في التبرع لهذه المبادرة.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية صنفت كورونا كوباء عالمي، ولذلك لا تستطيع أي دولة بمفردها مهما كان حجمها وقوتها مواجهته بمفردها بدون الشعب، وأن المتأمل في المشهد العالمي يدرك جيدا أهمية دور الشعب وأن يكون شعب واعي، ومدركًا لحجم الموقف.

واستكمل أنه في ظل الأزمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو، ما يستوجب تكاملًا وتعاونًا من جميع أطياف هذا الشعب الكريم من أجل القيام بهذه المسؤوليّة حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية

ولفت إلى أنه "وعليه فإن نادي قضاة مصر ومع حرصه على إبقاء المبادرات الفردية، وهي ضرورية، ولكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الجماعية".

وأشار إلى أن النادي يدعو جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليّات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة.

وأردف أن الصندوق ستشرف عليه الدولة وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح كل بما يستطيع أن يقدم.

وأورد أن قضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق، وشعب مصر كان وسيظل دوما يدا واحدة في مواجهة الملمات التي تحل بالبلاد، حفظ الله مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
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الكلمات المفتاحية

نادي القضاة مطهرات فيروس كورونا صندوق أهل مصر صحة عالمية

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