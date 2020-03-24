11 صورة من موقع حادث قطار الدقهلية

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منذ قليل، السكرتير العام، بالانتقال وتفقد موقع خروج عربة قطار عن القضبان أمام قرية بسنديلة في بلقاس.





وكان المحافظ الدقهلية تلقى إخطارًا يفيد بخروج إحدى عربات القطار القادم من كفر الشيخ، متجها إلى مدينة شربين بالدقهلية عن القضبان، أمام قرية بسنديلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.





وأوضح السكرتير العام، أن رقم عربة الجرار 3844 بالقطار، والسيارة التي خرجت عن القضبان تحمل رقم 15959، ولا توجد أية خسائر بشرية.





وأضاف السكرتير العام، أنه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد بطنطا لرفع العربة والجرار، لتيسير حركة الخط المذكور أمام القطارات.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من رفع القطار وإخلاء الخط أمام حركة القطارات ذهابا وعودة.

وكانت حصلت بوابة الفجر، على أول صورة لخروج قطار بلقاس بمحافظة الدقهلية عن القضبان.

يذكر أن محطة قطار بسنديلة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، شهدت خروج قطار ركاب قادما من بلقاس ومتجها إلى مدينة شربين عن قضبان السكك الحديدية واصطدامه برصيف المحطة من دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة النجدة بخروج قطار قادم من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية متجها لمدينة شربين عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة.

وبانتقال ضباط المباحث ومسئولي الحماية المدنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن القطار يحمل رقم 3844 ويضم 7عربات وفوجىء سائق القطار بانحراف القطار عن مساره نتيجة تعطل التحويلة واصطدامه برصيف محطة بسنديلة.



فيما أنقذت العناية الإلهية الركاب حيث أن القطار كان في مرحلة تهدئة السرعة لدخولة المحطة فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتم إنزال جميع الركاب والاطمئنان على سلامتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية لاتخاذ اللازم والعمل على إصلاح العطل واستئناف حركة القطارات التي توقفت نتيجة الحادث.

وانتقلت لجنة لمعاينة القطار والوصول إلى سبب خروجه عن القضبان.