شعبة البقالة تحذر من عمليات التكالب على الشراء خلال فترات الحظر

كشف عمرو حامد رئيس شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية، أن المحلات التجارية و تجار التجزئة يمتلكون مخزونات ضخمة من السلع الأستهلاكية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة حظر التجوال الذي أعنه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم.

وقال حامد في تصريحات لـ" الفجر"، إن التجار كان لديهم علم باحتمال تطبيق حظر التجوال لذلك قامو بعمل مخزونات ضخمة من السلع، لتوفير احتياجات المستهلكين خلال فترات الحظر، كما تتوافر كميات ضخمة من السلع التموينة في مختلف المنافذ.

وتابع، "أحب أطمئن المواطنين أن السلع متوفرة وبدون زيادة في الأسعار، وأن جميع التجار ملتزمو بهوامش الربح المقررة لكل سلعة، مشيرًا إلى أن هناك جهود قوية تبذلها جهات الدولة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الدخلية بالتعاون مع الغرفة لمنع أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.

وطالب حامد، من المواطنين عدم الفزع والتكالب على شراء السلع، حتى لا ينتهز التجار أصحاب النفوس الضعيفة الفرض ويقمون برفع الأسعار.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي اليوم العديد من القرارت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من ضمنها حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وأغلاق المحلات التجارية من الساعة 5 مساؤ وحتى 6 صباحا حيث تستثني الصيدليات والبقالة والمخابز.