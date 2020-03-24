"كلاكيت تاني مرة".. العثور على جثة فتاة مخنوقة بجوارفيلا نجلاء فتحي

وجد أحد المزارعين جثة في جوال وبه حجارة بترعة سنورس بمدينة الفيوم بجانب فيلا الفنانة نجلاء فتحي، أثناء ري أرضه، وقام بإبلاغ الشرطة عن هذه الواقعة.



وتلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن مدينة الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم،وتبين من تحقيقات الرائد أحمد طرفاية أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها وهي مخنوقة وترتدي ملابس، وتم وضعها في جوال وبه حجارة لتغرق الجثة في ترعة سنورس بجانب فيلا الفنانة نجلاء فتحي بمدينة الفيوم.



وقامت نيابة الفيوم بالخطوات الأولى لكشف غموض هذه الحادثة، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، ولم يعرف أحد حتى الآن هل كانت الفنانة نجلاء فتحي داخل الفيلا أثناء الحادث أم كانت في منزلها بالقاهرة.



وأثار نفس المكان الجدل في عام 2013 جيث وجدت جثة فتاة مذبوحة وتبين من التحقيقات أنها فتاة تبلغ من العمر 18 عام،وقام بذبحها سائق تاكسي كانت تربطهم علاقة عاطفية،واصطحبها في سيارته،وحدثت بينهم مشاجرة فطعنها ثلاث طعنات في بطنها ثم ألقاها في الممشى السياحي بمدينة الفيوم بجاني فيلا الفنانة نجلاء فتحي وذبحها إلى أن تأكد أنها فارقت الحياة فتركها وهرب إلا أنه تم القبض عليه.



يذكر أن الفنانة نجلاء فتحي، غائبة عن الإضاءة منذ فترة طويلة بعد أن تفاجأ الجمهور بظهور علامات الشيخوخة عليها أثناء ظهورها مع الفنانة يسرا في كواليس مسلسل "لدينا أقول أخرى".