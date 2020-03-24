بكار ودونجا أبرزهم.. نجوم بيراميدز محط أنظار "القطبين" في الميركاتو الصيفي

يسعي ناديي الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفهما بعدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك استعدادًا للموسم المقبل، بعد توقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية.





ودخل "القطبين" في مفاوضات مكثفة مع بعض نجوم الدوري المصري، بينهم عدد من لاعبي فريق بيراميدز والذين تألقوا بشكل لافت للأنظار خلال الفترة الماضية سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز نجوم بيراميدز المرشحين للإنتقال لصفوف الأهلي والزمالك:-





1- رجب بكار:





يأتي على رأس قائمة المرشحين للانتقال لصفوف "القطبين" رجب بكار مدافع فريق بيراميدز، بعد تألقه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذكرت تقارير صحفية توقيع اللاعب عقود انضمامه للقلعة الحمراء، في الوقت الذي دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة على المارد الأحمر، ولكن اللاعب خرج ونفي توقيعه لأي نادي مؤكدًا أنه لن يرحل إلا من خلال بموافقة إدارة بيراميدز.





2- نبيل عماد "دونجا":





ارتبط أيضًا نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز بالإنتقال لصفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث ترددت أنباء قوية عن مفاوضات الناديين لضم اللاعب، ولكن أكد "دونجا" أنه لا يعلم شيئًا عن عروض القطبين للتعاقد معه، موضحًا أن إدارة بيراميدز تعمل بشكل إحترافي وكل شخص يعلم دوره جيدًا وأنه سيتم اتخاذ القرار المناسب حال تلقيه عروضًا رسميًا لرحيله عن النادي.





3- عبد الله بكري:





يهتم ناديي الأهلي والزمالك ايضًا بالحصول على خدمات عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاعهما بالموسم الجديد، وأكدت تقارير صحفية توقيع اللاعب عقود انتقاله للقلعة الحمراء، وصرح اللاعب بأنه "أهلاوي" لكن انتقاله للأهلي لم يتم، وأن هناك مفاوضات من مسئولي القلعة البيضاء لضمه خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدًا أنه يركز حاليًا مع بيراميدز ويترك لإدارة النادي تحديد مصيره.





4- أحمد أيمن منصور:





اعترف أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز بتلقيه عروضًا من الأهلي والزمالك للانضمام لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد انه لم يجلس أو يتحدث مع أحد من مسئولي الناديين، موضحًا أن عقده لا يزال ساريًا مع نادي بيراميدز، ومن يريد التعاقد معه يجب أن يكون ذلك عبر بوابة بيراميدز.





5- عمر جابر:





يأتي عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز على رأس الصفقات المستهدفة للزمالك خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق والذي تعاني من نقص كبير بعد هروب حمدي النقاز، وتواجد حازم إمام فقط، ودخل مسئولي القلعة البيضاء في مفاوضات قوية مع "جابر" خلال الأيام الماضية للعودة للزمالك في الصيف المقبل، ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتي الآن.



