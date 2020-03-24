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في عيد ميلاد نادية الجندي.. شاهد كيف عقب السادات على فيلم "الباطنية"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:11 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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جسدت الفنانة نادية الجندي أفلاما عديدة تناولت السلبيات التي يعاصرها المجتمع المصري في حياته وأبرزها فيلم "الباطنية".

وكشفت "الجندي" عن فكرة زوجها المنتج "محمد مختار" لهذا الفيلم الذي كان أول إنتجا له في الوسط الفني قائلة: "محمد قالي انتي تعبتي قوي في الإنتاج فركزي في التمثيل، وسيبي الإنتاج عليا أنا هنتج وأنتي تمثلي فكملنا بعض وهو اللي اختار فيلم الباطنية".

وتابعت خلال لقائها مع المذيعة "جيسيكا عازار" في برنامج "الأحد منحكي" المذاع على قناة "الغد" قائلة: "محمد جه في يوم وقالي أنا عاوز أعمل الرواية دي للكاتب إسماعيل ولي الدين، قولتلوا الموضوع صعب جدا وجرئ لكن صمم انه يتعمل وانا شجعته اني هقف جمبه".

وأضافت "الجندي" قائلة: "الفيلم نجح نجاح ساحق، وفكرة تناولك حي موجود بالقاهرة ومن الصعب دخوله وفيه مافيا مخدرات ده خطر كبير، انا اتعرضت لخطر من الصحفيين والنقاد بهجومهم على العمل بالرغم من انه هادف جدا كان أول عمل بيحارب المخدرات".

وأختتمت ''الجندي" حديثها كاشفة عن رأي الرئيس الراحل "أنور السادات" في هذا الفيلم قائلة: "الفيلم من كتر ما اتعرض لمهاجمة شديدة، الرئيس السادات طلب بنفسه يشوف الفيلم، وقالي لا الفيلم جميل جدا مفيهوش حاجة احنا مش هنعمل زي النعامة نحط راسنا في الأرض ونقول لا ده مش موجود بالفعل ده موجود وقال بالعكس البنت دي عملت حاجة مهمة راح الأمن وهجم على المنطقة دي وأبادوا كل اللي فيها وأصبح مفيش باطنية ودي من الحاجات الجميلة اللي أنا عملتها".
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