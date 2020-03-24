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عمان تعلق جميع رحلات الطيران الداخلية والخارجية باستثناء نقل البضائع

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:30 م
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طيران عمان
طيران عمان
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن سلطنة عمان علقت جميع رحلات الطيران الداخلية والخارجية باستثناء نقل البضائع بدءاً من 29 مارس.

 

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد سجلت في وقت سابق 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" منها حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، والحالتان الأخريتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا. ليصبح العدد الكلى للإصابات في السلطنة 52 حالة، وتماثل 13 حالة للشفاء.

 

وطالبت الصحة العمانية، عبر حسابها الرسمى على تويتر، المواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.


 بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.


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فيروس كورونا عمان صحة عالمية حركة الطيران اصابات جديدة

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