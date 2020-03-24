إحالة 14 متهما انتحلوا صفة رجال شرطة فى السلام إلى الجنايات

أحالت نيابة السلام الجزئية، 14 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة وسرقة متعلقات المواطنين.





وكشف أمر الإحالة أن المتهمين 14 شخصا من بينهما ثلاثة لهما معلومات جنائية، وأقر المتهمين بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".





وأضافوا أنهم قاموا بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكي بسعر أقل من السوق المصرفى وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والهاتفان من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.





تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة أجرة "ميكروباص، بدون لوحات معدنية" أمكن استيقافها وضبط مُستقليها، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، وتم ضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.









ومن ناحية أخرى أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس موظف لانتحاله صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي من عدمه، كما وجهت النيابة له عدة تهم منها تهمة السرقة وتهمة انتحال صفة مهنة.





وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بقيادة المقدم حسام عشماوى رئيس المباحث والمعينين خدمة الطواف الأمني بشارع القصر العيني ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "مصطفى ر"، 47 سنة، موظف بشركة للأمن والحراسة ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب.





وضبط بحوزته طبنجة صوت عيار 9 مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار، حال قيامه باستيقاف آدم ع ح، 28 سنة، موظف بشركة إعلانات بقصد الاستيلاء علي متعلقاته منتحلًا صفة رجل شرطة.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.