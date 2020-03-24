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عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:24 م
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رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة قد أقرت اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ڤيروس "كورونا"، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الڤيروس وتقليل نسب الاصابة به.
وأضاف "السيسي"، عبر صفحته على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء: "لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات، كما اؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدي و تواجه أى محاولات للإخلال بها و بمنتهى الحزم و الحسم وفى إطار القانون".
وختم:" إن رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة..حفظ الله مصر وشعبها".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس، لافتا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.
وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.
وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم".
كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، موجها أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".
ووجه مدبولى الشكر لكافة الأطقم الطبية على دورهم، فهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
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