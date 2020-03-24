عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة قد أقرت اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ڤيروس "كورونا"، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الڤيروس وتقليل نسب الاصابة به.





وأضاف "السيسي"، عبر صفحته على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء: "لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات، كما اؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدي و تواجه أى محاولات للإخلال بها و بمنتهى الحزم و الحسم وفى إطار القانون".





وختم:" إن رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة.. حفظ الله مصر وشعبها".



