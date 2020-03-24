'الصحفيين': خصم قسط المصرف المتحد وإيداعه بالفيزا الشهر الجاري

أعلن حسبن الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن إيداع قسط قروض المصرف المتحد لهذا الشهر، للزملاء الحاصلين عليها، في فيزا البنك الأهلي الخاصة بالبدل، وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي، بتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.

وقال "الزناتي" في بيان له، إن المستفيد من هذا القرار ٤١٠ زميل، يدفعون أقساط شهرية قيمتها ٥٤٤ ألف جنيه بالمصرف المتحد، مؤكدًا أن مبلغ القروض سيكون موجودًا برصيد الفيزا نحو الخامسة مساءً.

وأضاف "الزناتي" أن النقابة تُبذل قصارى جهدها لتحقيق مصالح الزملاء في هذا الشأن.

وحول قروض بنك ناصر، أوضح "الزناتي" أنه إلى الآن لم يتم الاتفاق مع البنك على إجراءات تنفيذ البنك لقرار البنك المركزي، وجاري التفاوض مع البنك.

وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تواصله مع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمعرفة موقف الصحفيين أعضاء النقابة الحاصلين على وحدات سكنية من الصندوق، وذلك في ظل قرارات الدولة بتأجيل سداد الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر.



وقال "رشوان" في بيان سابق له، إن الصندوق وافق على تأجيل الأقساط لنفس المدة لكل الصحفيين الحاصلين على وحدات إسكان اجتماعي مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة.



وأضاف نقيب الصحفيين أنه اتفق مع محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقاب، ورئيس لجنة الإسكان، على متابعته اليومية لكل حالات الزملاء المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في ظل تلك القرارات، لحل أي مشكلات قد تواجه الزملاء أعضاء النقابة في تطبيقها على حالاتهم.