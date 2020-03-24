"النجاة في التزام التعليمات".. خالد النبوي يوجه النصائح لجمهوره

وجه الفنان خالد النبوي بعض النصائح لجمهوره للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المميت عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وكتب "النبوي" قائلا: "‏حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة".



وتابع "النبوي" قائلا: "النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يستر يارب شعب بيتعامل بجهل مع المرض ربنا يعديها على خير.



يذكر أن العالم بأسره يعيش حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.

