Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النجاة في التزام التعليمات".. خالد النبوي يوجه النصائح لجمهوره

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
وجه الفنان خالد النبوي بعض النصائح لجمهوره للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المميت عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب "النبوي" قائلا: "‏حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة".

وتابع "النبوي" قائلا: "النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع"، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يستر يارب شعب بيتعامل بجهل مع المرض ربنا يعديها على خير.

يذكر أن العالم بأسره يعيش حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.
"النجاة في التزام التعليمات".. خالد النبوي يوجه النصائح لجمهوره
"النجاة في التزام التعليمات".. خالد النبوي يوجه النصائح لجمهوره
Advertisements

أخبار تهمك

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ ساعتين

11 صورة من موقع حادث قطار الدقهلية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يلجأ إلى تراوري

منذ أقل من ساعتين

"لو بتركب المترو".. تعرف على آلية العمل في أيام حظر التجوال

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 4 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

خطوة بخطوة.. كيف ستطبق الحكومة حظر التجوال؟

منذ ساعة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

منذ 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

عاجل.. أول إجراء من "السكة الحديد" عقب قرار فرض حظر التجوال

02:49 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

01:23 م

11 صورة من موقع حادث قطار الدقهلية

02:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status