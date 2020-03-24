Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 5 حالات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:10 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم ، منوها بتعافي 5 مصابين خلال 24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، في بيان لها: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 14 إقليم"​​​، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن.

 

وأضاف البيان: "غادر 5 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية  بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا  من الفيروس 22 شخصا".

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 28 حالة في مدينة موسكو، و5 حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

 

ويوم الاثنين الماضي، اتخذت السلطات الروسية، مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني.

 

 وخصصت الحكومة الروسية، خلال الأيام الماضية 23 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.

 

كما سيتم تخصيص أموال لشراء معدات طبية ضرورية مثل أجهزة التصوير الحراري، وموازين حرارة متطورة، ووحدات تطهير الهواء.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا ارتفاع عدد الاصابات

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حظر التجول.. رئيس الوزراء: يمكن إتخاذ قرارات أكثر شدة

منذ ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

منذ 19 دقيقة

الأهلي يلجأ إلى تراوري

منذ ساعة

عاجل.. قرار صادم من الحكومة بشأن استئناف الدراسة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

31 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في الصين خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

روسيا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

01:23 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

01:51 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status