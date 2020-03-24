روسيا: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 5 حالات

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم ، منوها بتعافي 5 مصابين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية الروسية، في بيان لها: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 14 إقليم"​​​، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن.

وأضاف البيان: "غادر 5 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصا".

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 28 حالة في مدينة موسكو، و5 حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

ويوم الاثنين الماضي، اتخذت السلطات الروسية، مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني.

وخصصت الحكومة الروسية، خلال الأيام الماضية 23 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.

كما سيتم تخصيص أموال لشراء معدات طبية ضرورية مثل أجهزة التصوير الحراري، وموازين حرارة متطورة، ووحدات تطهير الهواء.