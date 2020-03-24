مقتطفات من كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ للمؤلف إبراهيم بن سالوقيه بعد تنبأه بانتشار فيروس كورونا

قامت محركات البحث العالمية برصد عدد كبير من المتابعين يبحثون عن كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ للمؤلف إبراهيم بن سالوقيه، الذي تنبأ بتفشي وانتشار فيروس كورونا في آخر الزمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ للمؤلف إبراهيم بن سالوقيه، والتي تؤكد نبوءة انتشار فيروس غريب بحلول عام 2020، وهو ما أثار حيرة ودهشة القارئ حول مدى المصادفات بين الكتاب والواقع الذي نشهده.





وأثار كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ دهشة القراء حول العالم بعدما تنبأ بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبالرغم من أن العديد الأشخاص شككوا في الكتاب، وأنه نوع من الكهانة، إلا أن بعض المثقفين أشاروا إلى أن نبوءة كتاب اخبار الزمان ناتجة عن تخمين مبني على العلم.





كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥

واجتاحت معلومات كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ جميع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر مربوط بنهاية العالم، حيث أن هذه المقتطفات جعلت الذعر يتخلل بين الأشخاص ويبحثون عن حقيقة مقتطفات من كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ .





وسجلت محركات البحث العالمية قراءة ومتابعة كتاب أخبار الزمان للكاتب إبراهيم بن سالوقيه (المسعودي) الذي حاز على إعجابهم، كون الكتاب من الكتب التي تنبأت بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي ينتشر بطريقة سريعة بين البشر.





وعلى الرغم من أن المكتبة العربية شهدت تدميرًا واسعًا بسبب الحروب الموجهة ضد الحضارة العربية، ما تسبب بإتلاف آلاف الكتب والمكتبات، ومن أبرز الأدلة على ضياع الكتب العربية والإسلامية ضياع كتاب مهم جداً هو كتاب أخبار الزمان لأبي الحسن بن الحسين المسعودي، والذي يتحدث فيه عن الأوبئة والأمراض ويتنبأ بتفشي وباء عالمي يقضي على حياة مئات آلاف البشر حول العالم.





وتنبأ كتاب اخبار الزمان المسلم إبراهيم بن سالوقيه بانتشار فيروس كورونا وبأحداثه، على الرغم أن الكتاب سابق لعصره، وهو ما دفع المتابعين العرب للبحث عن تحميل كتاب أخبار الزمان لابن إبراهيم بن سالوقيه (المسعودي) بي دي أف.