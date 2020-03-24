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فرض حظر التجول في مصر من الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباحًا باستثناء هذه الفئة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:07 م
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حظر التجول في مصر
حظر التجول في مصر
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حظر التجول في مصر.. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجنبًا لتفشي "كورونا" ومنع انتشاره، حتى لا نصل إلى نقطة خطيرة.

حظر التجول في مصر

ومن جانبه، أعلن مدبولي فرض حظر التجول في مصر السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، في إجراء انتظره الكثيرون للحد من خطر "كورونا" الكارثي، الذي يحتاج إلى تضاف الجهود حكومة وشعبًا والاصطفاف واحدا من أجل مواجهة "كورونا".

بدء تطبيق حظر التجول في مصر

ويتضمن قرار فرض حظر التجول المنتظر تطبيقه بدءًا من اليوم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وتطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، وغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساءا إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، حسبما قال مدبولي.

الستثنون من قرار حظر التجول في مصر

واستثنت الحكومة من قرار فرض حظر التجول في مصر الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.

عدد الإصابات قبل حظر التجول في مصر

وارتفعت حالات المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا"  التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

حظر التجول في مصر ووزارة الصحة

وتعمل وزارة الصحة والسكان على مدار الـ24 ساعة في سباق مع الزمن برفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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