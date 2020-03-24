Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عقوبات "حظر تجوال كورونا" بالدول العربية ومصر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:05 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
اتخذت عدة دول قرار بحظر التجوال من أجل السيطرة على فيروس كورونا الذي انتشر بعددًا من دول العالم وأثار الرعب بها، وكان يجب وضع عقوبات مع الحظر من أجل ضمان تطبيقه على الشعوب.

تطبيق قانون الطوارئ
في الدقائق الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحًا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

كان رئيس الوزراء، أعلن حظر حركة المواطنين بداية من صباح غدًا الأربعاء على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

١٠ آلاف ريال وسجن بالسعودية 
قالت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، إن عقوبة مخالفي قرار حظر التجول ستبلغ 10 آلاف ريال تتضاعف مع التكرار.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا". 

عقوبة حظر التجوال بتونس
في تونس، يعرض مخالف قانون حظر التجول نفسه إلى العقوبات التي نص عليها الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، حيث ينص الفصل على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 60 دينار و2500 دينار أو إحدى العقوبات.

السجن عاما في الأردن
نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الإعلام، أمجد العضايلة، قوله: إن عقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس لمدة سنة، وذلك تنفيذا لتطبيق الحظر بشكل جيد.

عقوبات خاصة بالكويت 
أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، الذي يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط 9 مقيمين خالفوا قرار حظر التجول الجزئي في منطقة الفروانية مساء أمس الاثنين، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي - أنه جاري إحالة المخالفين إلى إدارة الإبعاد، لاستكمال إجراءات ترحيلهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عقوبات الحظر حظر التجوال اخر الاخبار اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

منذ ثلث ساعة

بعد حظر التجول.. رئيس الوزراء: يمكن إتخاذ قرارات أكثر شدة

منذ ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ حوالي 3 ساعات

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يلجأ إلى تراوري

منذ ساعة

عاجل.. قرار صادم من الحكومة بشأن استئناف الدراسة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حظر التجول.. حيلة الدول لمكافحة كورونا

الكويت تصدر عقوبات جديدة لمن يخالف قرارات "كورونا"

الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا

الحكومة الأردنية تعلن فرض حظراً للتجول غداً السبت بسبب كورونا

"أبقي في البيت"..من قلب الأزمة هل ينجح حظر التجول بالعراق مواجهة كورونا

وزير أردني: سنتعامل مع مخالفين حظر التجول بالطرق القانونية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

01:23 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

عاجل.. 10 قرارات نارية من الحكومة لمواجهة كورونا

01:51 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد فرض حظر التجول

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status