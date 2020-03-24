تعرف على عقوبات "حظر تجوال كورونا" بالدول العربية ومصر

اتخذت عدة دول قرار بحظر التجوال من أجل السيطرة على فيروس كورونا الذي انتشر بعددًا من دول العالم وأثار الرعب بها، وكان يجب وضع عقوبات مع الحظر من أجل ضمان تطبيقه على الشعوب.





تطبيق قانون الطوارئ

في الدقائق الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحًا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.





كان رئيس الوزراء، أعلن حظر حركة المواطنين بداية من صباح غدًا الأربعاء على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

١٠ آلاف ريال وسجن بالسعودية قالت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، إن عقوبة مخالفي قرار حظر التجول ستبلغ 10 آلاف ريال تتضاعف مع التكرار.





وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا".



عقوبة حظر التجوال بتونس في تونس، يعرض مخالف قانون حظر التجول نفسه إلى العقوبات التي نص عليها الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، حيث ينص الفصل على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 60 دينار و2500 دينار أو إحدى العقوبات.



السجن عاما في الأردن نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الإعلام، أمجد العضايلة، قوله: إن عقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس لمدة سنة، وذلك تنفيذا لتطبيق الحظر بشكل جيد.



عقوبات خاصة بالكويت أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، الذي يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.