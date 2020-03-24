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تعرف على موعد عرض مسلسل "ممالك النار" على cbc

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت قناة CBC عرض مسلسل "ممالك النار" عبر شاشتها ابتداء من يوم السبت المقبل 28 مارس.


يشار إلى أن مسلسل "ممالك النار" يدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

"ممالك النار" باكورة إنتاج شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.
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