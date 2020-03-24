تعرف على موعد عرض مسلسل "ممالك النار" على cbc

أعلنت قناة CBC عرض مسلسل "ممالك النار" عبر شاشتها ابتداء من يوم السبت المقبل 28 مارس.









يشار إلى أن مسلسل "ممالك النار" يدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.



