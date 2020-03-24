Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتصال هاتفي بين رئيس وزراء اليابان وترامب بشأن أولمبياد 2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشفت وكالة كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب الرئيس الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن عدة مصادر حكومية يابانية أن آبي وترامب سيتبادلان وجهات النظر في مصير دورة الألعاب الأولمبية.

وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي دورة الألعاب لتأجيل الأولمبياد بسبب انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

أخبار تهمك

قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 15 ساعة

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يأمر ببيع أحد نجوم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار صادم من الحكومة بشأن استئناف الدراسة

منذ نصف ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ أقل من نصف ساعة

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة .. برشلونة قد يحصل على نيمار مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

01:33 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status