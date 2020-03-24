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اتصال هاتفي بين رئيس وزراء اليابان وترامب بشأن أولمبياد 2020
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:56 م
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وكالات
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كشفت وكالة كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب الرئيس الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن عدة مصادر حكومية يابانية أن آبي وترامب سيتبادلان وجهات النظر في مصير دورة الألعاب الأولمبية.
وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي دورة الألعاب لتأجيل الأولمبياد بسبب انتشار فيروس كورونا.
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