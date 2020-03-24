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وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:58 م
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إسماعيل منطاوي
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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة، عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.
وأكد الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشدد الوزير، على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط من هنا.
وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 كان بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوي لا تخص العمال غير المنتظمة، وإنما شكوى في بعض المصانع، المصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة بالتسجيل عبر الموقع مباشرة.
وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس أب".
وأوضحت الوزارة كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات التالية:
· الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي من هنا
· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
· اختيار اضغط هنا للتسجيل.
· بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.
ويواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا، حيث استمرت الوزارة في تطهير وتعقيم جميع المكاتب والقاعات، والمصاعد، وارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وتعليق ملصقات للتوعية بجميع أدوار الوزارة.
وتفقد الوزير، جميع إدارات ديوان عام الوزارة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تخفيض عدد العاملين بعد تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وطريقة سير العمل داخل كل إدارة.
كما تفقد الوزير مداخل ومخارج الوزارة وأماكن تواجد سيارات العاملين بها وحولها، وبوابات دخول الموظفين، ومنظومة الشباك الواحد المخصص للاستفسار والشكوى، فضلا عن تفقد وحدة إصدار تراخيص العمل، وصندوق الطوارئ، وإدارة التمثيل الخارجي وأخيراً مركز معلومات الوزارة الذي يعمل وفقا منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني للتسهيل على المواطنين.
وشدد "سعفان" على أن تكون جميع سيارات العاملين خارج مبنى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات المجاور للوزارة ، مؤكدا ضرورة التزام العاملين الموجودين طبقا للإجراءات الاحترازية بمواعيد العمل الرسمية، وتقديم الخدمة للمواطنين في المكان المخصص لذلك.
وأكد ضرورة الاهتمام بعمليات التعقيم والتطهير الشاملة لمبنى الوزارة يوميا، وكذا الاهتمام بالحدائق والاشجار الموجودة داخلها، مشددا على ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في آن واحد.
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