أمين سر "دينية النواب": مسيرات الإسكندرية ضد كورورنا تهريج واستخفاف

علق النائب شكري الجندي، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، علي ما شهدته محافظة الإسكندرية، فجر اليوم، من مسيرات جماهيرية ضد فيروس الكورورنا، بأنه تهريج واستخفاف بعقول المواطنين من الممكن أن تكون وراءها بعض الجماعات الإرهابية التي تستهدف إحداث الفوضى وإثارة البلبلة في البلاد.



وشدد في تصريح خاص لـ "الفجر" علي ضرورة أن تتخذ الأجهزة المعنية إجراءات حاسمه وصارمة في محاسبة القائمين علي هذه المسيرات والتي تعتبر تحدي للإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة بمنع التجمعا حفاظًا علي حياة المواطنين.



وأوضح أمير سر دينية النواب، أن الله تعالي قد أمرنا بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر منا، مشيرًا أن الحكومة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بمثابة أولي الأمر ويجب الالتزام بما تتخذه من إجراءات بمنع التجمعات والتزام المواطنين بيوتهم.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن من يريد أن يدعوا الله بأن يرفع عنا الوباء والبلاء فليدعوا في بيته، مؤكدًا أن مثل هذه المسيرات والتجمعات تناهض التدابير الاحترازية التي تتخذه الدولة وتعرض حياة المواطنين لخطر الإصابة بالوباء.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم، فيديوهات لمسيرات حاشدة من أهالي محافظة الإسكندرية ابتهلوا فيها بالدعاء إلي الله لرفع البلاء المتمثل في فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع الدول وحصد أرواح المئات، رافعين قول الله أكبر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الاثنين هو 366 حالة من ضمنها 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



وتم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

