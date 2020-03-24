رئيس الوزراء: مكافحة كورونا يعتمد على وعي المواطن المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على وعي الشعب المصري للتعامل مع الظرف الراهن، موضحًا: أن مصر ما زالت في مرحلة القدة على السيطرة على انتشار الوباء، والحكومة تتخذ كل الإجراءات المطلوبة.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، منعقد بمقر مجلس الوزراء: مكافحة فيروس كورونا يعتمد على وعي المواطن المصري وعدم استهانته بالظرف الراهن، ونرى ما يحدث حول العالم جراء تلك الأزمة.



