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بحوزته 150 ألفا.. حبس فني بشركة السكر لتصنيعه كمامات مجهولة
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:55 م
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إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس "صبري.ح.م" فني بشركة السكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات مجهولة الصنع وغير مطابقة، لبيعها في الأسواق بأسعار مبالغة استغلالًا للظروف التي تمر بها البلاد.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس كورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية.
وتبين أنه أنشأ مصنعا من دون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.
تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.
وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه، وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 مترا.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.
وكشفت التحقيقات، عن أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة نحو 292 قرصًا.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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