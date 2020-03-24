بحوزته 150 ألفا.. حبس فني بشركة السكر لتصنيعه كمامات مجهولة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس "صبري.ح.م" فني بشركة السكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات مجهولة الصنع وغير مطابقة، لبيعها في الأسواق بأسعار مبالغة استغلالًا للظروف التي تمر بها البلاد.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس كورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية.





وتبين أنه أنشأ مصنعا من دون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.



