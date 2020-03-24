إغلاق كافة المساجد في قطاع غزة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة المساجد في قطاع غزة بدءًا من غدٍ الأربعاء حتى إشعار آخر تفاديًا لانتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



