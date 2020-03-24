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إغلاق كافة المساجد في قطاع غزة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:50 م
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فلسطين
فلسطين
وكالات
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أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة المساجد في قطاع غزة بدءًا من غدٍ الأربعاء حتى إشعار آخر تفاديًا لانتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


واتخذت الحكومة الفلسطينية، إجراءات وقائية للحيلولة دون وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة، تشمل إغلاق المعابر في الاتجاهين حتى إشعار آخر باستثناء حالات طارئة بشكل ضيّق جدًا، وحالات إنقاذ الحياة".

 

وتتضمن هذه الإجراءات، استمرار تعليق التحاق طلاب المدارس والجامعات ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس الجاري. 

 

كما تشمل الإجراءات، تكليف وزارة الداخلية (التي تديرها حماس) باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم، باتباع التعليمات ذات العلاقة، واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين.

 

وقررت السلطات الفلسطينية، منع المؤسسات الحكومية وغيرها من إقامة الأنشطة والفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص.

 

ودعت اللجنة إلى تجنّب التواجد في الأماكن المزدحمة بشكل عام، ولاسيما لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من أعراض الانفلونزا، بما في ذلك أداء الصلوات في المساجد.

 

وبحسب البيان الذي تلي في المؤتمر، فإنه جاء في أعقاب اجتماع مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، بحث إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. 

 

وجاء الاجتماع تم التأكيد على خلو قطاع غزة من تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا.


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