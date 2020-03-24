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ناهد جبر تتصدر "ترند" جوجل بعدما أفجعها الموت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:46 م
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ناهد جبر
ناهد جبر
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تصدرت النجمة ناهد جبر الفنانة المصرية الجميلة "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، بعدما عادت إلى الأضواء مجددا وزادت عمليات البحث حولها بعدما أفجعها الموت.

وفاة ابنة ناهد جبر

وتوفت ابنة الفنانة ناهد جبر مايسة عصام بهيج يوم الإثنين الماضي، لتعود النجمة إلى الأضواء مددًا عقب إعلان الوفاة التي أفجعتها في أقرب الناس إليها.

اعتزال ناهد جبر

واعتزلت ناهد جبر منذ عام 2000 بعدما قررت ارتداء الحجاب والجلوس في البيت للاهتمام بالعبادة والأسرة، تاركةً الشهرة العريضة التي حققتها بالأعمال الفنية الدرامية والسينمائية التي أثرت بها الفن بوجه عام والتليفزيون.

أعمال ناهد جبر

قدمت ناهد جبر العديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية والتليفزيون لعل أبرزها شخصية نبيلة زهران زوجة الصحفي الكبير جلال عنايت في الملسل الأشهر "المال والبنون" حيث شاركت في جزئه الثاني.

ناهد جبر والزعيم

وشاركت ناهد جبر كبار الفنانيين المصريين على رأسهم النجم عادل إمام الذي كان سببًا في شهرتها، حيث قدمت معه مسرحيته الشهيرة "شاهد ما شفش حاجة"، وفيلم المنسي بمشاركة الكوميديان أحمد راتب وكوكبة من نجوم الفن المصري، وعلى رأسهم السيدة يسرا.

أعمال ناهد جبر الإخراجية

أخرجت الفنانة ناهد جبر عدد من الأعمال كان أولها فيلم "رجل طيب"، قصة سيناريووحوار الكاتب الكبير يوسف السباعي، وقام بدور البطولة كرم مطاوع، إلى جانب عملها كفنانة متنوعة مقدمة العديد من الأدوار التي تنوعت لما تمتلكه من مقومات فنية كبيرة.

حياة ناهد جبر الشخصية

وعانت ناهد جبر في بداية حياتها الشخصية، حيث تزوجت في بداية الأمر من النجم عصام بهيج لاعب كرة ودرب نادي الزمالك في فترة من الفترات، وهو أب لابنتها مايسة التي وافتها المنية منذ أيام، وانفصلت عنه لتتزوج من سناء شافع صديقه الفنان،  وانفصلت مرة ثانية بعدما ثبتت خيانته لها الأمر الذي جعلها لم تتحمل.

عودة ناهد جبر لزوجها الأول

وعادت الفنانة ناهد جبر إلى زوجها الأول ووالد ابنتها الراحلة مايسة الكابتن عصام بهيج، هي الآن في حياة مستقرة مبتعدة عن الأضواء والشهرة.

رأي سناء شافع وناهد جبر

ومن جانبه أكد سناء شافع أن النجمة ناهد جبر هي الزوجة التي لن يعوضها قائلًا: سيدة تجمع كل ما هو جميل، وانفصلنا بسبب خيانتي لها وهي لا تحب الخيانة.. وما فعلته فراغة عين مني".

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