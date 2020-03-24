Advertisements
جامعة الإسكندرية: إلغاء امتحان "الميدتيرم" بجميع الكليات
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:45 م
Advertisements
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرنس صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، عن إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق احتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.
ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها.
وعرض الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء اتحادات طلاب الكليات بعد أن إجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية.
وأكد على أـن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.
كما وافق المجلس على إنشاء مبني تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.
وأكد المجلس على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والالتزام بالعدد الضرورى لسير العملية التعليمية.
ووافق المجلس على ترقية 8 عضو هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، 3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراة، 44 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.
وعلنت الجامعة عقب قرار رئاسة الجمهورية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، عن أن الكليات استطاعت إعداد ٨ آلاف مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني وذلك بطريقة تفاعلية، وسيتم إتاحتها مجانًا للطلاب أونلاين عن طريق التحول إلى موديل Google، classroom وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ووزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية تمتلك بنية تكنولوجية قوية تمكنها من التواصل مع طلابها الكترونيًا.
Advertisements