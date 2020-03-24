مدبولي: مصر لازالت في مرحلة إمكانية السيطرة على انتشار كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير للعاملين بالقطاع الطبي باعتبارهم خط المواجهة الأول في مواجهة فيروس كورونا، مشددًا على أننا نخوض حرب حقيقية.





وتعهد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم الكامل للقطاع الطبي للاستمرار في تقديم خدمة مميزة، داعيًا المواطنين لمساندتهم ومراعة الضغوط التي يتعرضوا لها في التعامل معهم.





وشدد، على أن مصر مازالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، والحكومة تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة، ومازال هناك إجراءات اكثر صرامة سيتم اتخاذها حال وجود ضرورة لذلك، مناشدًا المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية في التعامل مع الازمة، معقبًا: "نراهن على وعى المصريين في هذه المرحلة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



