محافظ الدقهلية: مساعدات مالية وعينية لـ14 أسرة متضررة من الطقس السيئ

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تقديم مساعدات إغاثة مالية وعينية لعدد 14 أسرة متضررة خلال موجة التقلبات الجوية الأسابيع الماضية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالإنسان ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتقديم كافة أوجه الدعم والمسانده للحالات المستحقة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.





وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم صرف إعانات إغاثة للحالات الإنسانية بإجمالي 14 أسرة من مراكز أجا والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين كانت قد تضررت خلال موجة التقلبات الجوية الأسابيع الماضية وكانت منازلهم قد تأثرت جراء الأمطار الغزيرة خلال تلك الفترة بانهيار أسقفها المكونة من العروق الخشبية وتلف محتويات بعضها من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي.





وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الأسر المتضررة من موجة الطقس غير المستقرة والتي تلقت المحافظة الإبلاغ عنها من خلال غرفة عمليات المحافظة.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تقديم المساعدات المالية العاجلة للإغاثة المقررة في مثل هذه الحالات وكذا تقديم مساعدات عينية تمثلت في أجهزة منزلية من الغسالات والبوتاجازات والبطاطين، بالإضافة إلى التكفل بسداد إيجارات شهرية لسكن عدد 4 أسر لمدة 6 شهور.





وأضاف وكيل وزارة التضامن أن جميع هذه المساعدات تم تقديمها من خلال مؤسسه التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن بالمحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر والحالات الإنسانية التي تتعرض لظروف طارئة، وتعمل على تقديم كافه سبل الدعم اللازم لها.





وعلى صعيد آخر كان محافظ الدقهلية وجه بصرف مساعدات مالية لشهداء ومصابي لقمة العيش في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة بني عبيد والتي راح ضحيته اثنين واصيب ثلاثة آخرين.





وكان الضحايا والمصابين في طريقهم للعمل باليومية في جمع البسلة بمنطقة سلكا التابعة لمركز المنصورة وفوجئ صاحب السيلرة بإنحرافها وانقلابها الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.



