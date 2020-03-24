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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 2% بالختام .. وقطاع البنوك التجارية يقود التراجعات
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:38 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 2.09% خاسراً 29.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1360.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بختام التعاملات بحجم 10.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.
وقاد التراجعت بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 127.04% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 4.84%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 4.62%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 1.59% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 5%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.12% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.12%.
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