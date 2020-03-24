Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 2% بالختام .. وقطاع البنوك التجارية يقود التراجعات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:38 م
Advertisements
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 2.09% خاسراً 29.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1360.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي  بختام التعاملات بحجم 10.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.
 
وقاد التراجعت بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 127.04% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 4.84%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 4.62%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 1.59% ، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 5%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.12% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.12%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. برشلونة قد يحصل على نيمار مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار صادم من الحكومة بشأن استئناف الدراسة

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ يوم

ميسي يأمر ببيع أحد نجوم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر البحرين يهبط 0.13% بمستهل جلسة الأثنين

مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.29% بالتعاملات الصباحية

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

قطاع الخدمات يدعم بورصة البحرين للصعود في مستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يغلق جلسة اليوم عند مستوى 1524.77 نقطة

سوق البحرين المالي يتراجع عند مستوى 1505.55 نقطة بختام أولي جلسات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

11:29 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عقوبات مخالفي حظر التجول

01:33 م

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status