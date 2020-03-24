مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 2% بالختام .. وقطاع البنوك التجارية يقود التراجعات





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 2.09% خاسراً 29.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1360.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي بختام التعاملات بحجم 10.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.