الأهلي يلجأ إلى تراوري

دخل نادي الأهلي في مفاوضات مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز سبورت لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في التعاقد مع اللاعب البوركيني من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب وظهوره بمستوى مميز خلال الموسم الجاري.

وتأتي رغبة الجهاز الفني للتعاقد مع تراوري، خاصةً مع اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق مع بداية الموسم.