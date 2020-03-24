مؤشر سوق دبي يهبط بنسبة 0.08% بختام جلسة منتصف الأسبوع





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.08% خاسراً 1.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1713.02 نقطة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 142.8 مليون سهم محققة ما قيمته 147.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3410 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 19 سهماً، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهم واحد.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات بسوق دبي المالي ، بنسبة 1.7%، 0.57%، على التوالى، فيما ارتفع السلع بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.55%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي شركة الإثمار القابضة بنسبة 13.68%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 7.61%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامة للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.7 مليون ورقة بقيمة 46 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.46%.