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بعد تظاهرة الإسكندرية.. مدبولي: التجمعات بيئة خصبة لانتشار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التجمعات بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، موجهًا وزارة الداخلية بالتعامل بمنتهى الحسم والحزم لأي مخالفات للقرارات الصادرة.

وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الشباب المصري بالحفاظ على أرواح أسرهم، منوهًا بان التقارير تؤكد أن تداعيات المرض على الشباب بسيطة، وهذا لا يعني الاستخفاف بالأمر والنزول وعليهم أن يعلموا انهم لو حملوا الفيروس من الممكن ان ينتقل لآباءهم وأجدادهم، ونحن نراهن على وعي شبابنا في هذه المرحلة.

وطالب، المواطنين بتقليل الحركة قدر الإمكان بين المحافظات والمراكز وبعضها البعض، معقبًا: "أي مشوار مفيهوش عجالة بلاش منه".

كانت محافظة الإسكندرية قد شهدت بالأمس تجمعات لمواطنين في إحدى الشوارع للدعاء برفع الوباء والبلاء، وهو ما لاقى حملة سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأن تلك التجمعات تساهم في انتشار فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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