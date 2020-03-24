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بسبب "كورونا".. صابرين تبعث رسالة أمل لجمهورها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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حثت الفنانة صابرين، جمهورها على التفاؤل واتباع تعليمات الوقاية الصحية لفيروس كورونا، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت صابرين:" إلى كل الإنسانية إلى كل إنسان الى كل إنسانة خليكوا في البيت، عدت أيام وباقي أيام تفاءلوا بالخير تجدوه، وبعدين نغسل ايدينا بالمياه والصابون ده العادي اللي المفروض نعمله بس زودوها شويه"

وأضافت صابرين في كلامها قائلة:" انت بتحب أبوك وأمك لو انت بتحب أولادك لو انت بتحب أسرتك، لو انت في الأول وفي الاخر بتحب نفسك من فضلك خليك في البيت ".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل سوء" وأضاف آخر"كريستالة السينما المصرية"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة يا صابرين".



يذكر أن آخر أعمال صابرين، مسلسل "فكرة بمليون جنية"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان علي ربيع وسهر الصايغ وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج وائل إحسان.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

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