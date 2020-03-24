بالأرقام.. كشف حساب أحمد حجازي في "97" مباراة خارج الأهلي؟

ارتبط أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بالعودة لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء معه لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.





ورغم رفض "حجازي" العودة لمصر ورغبته في الاستمرار بالدوريات الأوروبية، لكن لم ييأس مسئولي القلعة الحمراء ويواصلون المفاوضات معه لمحاولة إقناعه للعودة لصفوف الفريق الأهلاوي خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم دفاع الفريق الذي يعاني بشكل كبير في الفترة الحالية.





وسبق ولعب أحمد حجازي ضمن صفوف النادي الأهلي موسم 2015 / 2016 بعد عودته من رحلة احترافية في فيورنتينا الإيطالي، واستمر مع الفريق عامين وقدم مستويات رائعة رفقة المارد الأحمر وحقق عدد من البطولات والألقاب، ساهمت في احترافه مجددًا بالدوري الإنجليزي عبر نادي وست بروميتش.





ماذا قدم أحمد حجازي منذ رحيله عن النادي الأهلي؟





انضم "حجازي" لصفوف نادي وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 على سبيل الإعارة، وتألقه مع الفريق بشكل لافت للأنظار دفع إدارة النادي لشراءه نهائيًا من النادي الأهلي خلال سوق الإنتقالات الشتوية عام 2018.





وخاض نجم منتخب مصر 97 مباراة مع فريق وست بروميتش في مختلف البطولات، بواقع 8191 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 11 بطاقة صفراء، بينما تعرض للطرد مرة وحيدة.





شارك مدافع الأهلي السابق، مع فريقه وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017 / 2018، وخاض معه 38 مباراة بالبريميرليج وسجل هدفين، ولكن فريقه تذيل ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، ليهبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي "التشامبيونشيب".





وكان حجازي قريبًا من التأهل مع وست بروميتش للدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، ولكنه خسر أمام أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه زميليه أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، في نصف نهائي دورة "بلاي أوف" المؤهلة للبريميرليج.





ويحتل فريق وست بروميتش المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "الشامبيونشيب" بالموسم الحالي برصيد 70 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليدز يونايتد المتصدر بـ 71 نقطة، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي في انجلترا بسبب فيروس كورونا.



