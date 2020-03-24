وزيرا السياحة والزراعة يبحثان حل مشكلات المراسي

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الزراعة وبحث معه حل المشكلات المتراكمة للمراسي السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها.





وناقش الوزيران أيضا إعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم.





وقال وزير السياحة والآثار: إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها وأن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة.





ووجه "القصير" القطاعات المعنية بالوزارة بالإسراع في تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة الرسوم المقررة مشيرا إلى أنه يجب تقديم كل الدعم للسياحة الذي تأثرت بانتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعا بعد انتهاء الأزمة الحالية.





وبدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس الاثنين، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الاثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا.