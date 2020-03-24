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فايلر يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز لتعويض جيرالدو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:22 م
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إيريك تراوري
إيريك تراوري
محمد الصو
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دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم بيراميدز، من أجل حسم نبضه حول إمكانية الحصول على خدماته بالموسم الجديد.

ويرغب الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في التعاقد مع اللاعب البوركيني من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب وظهوره بمستوى مميز خلال الموسم الجاري.

وتأتي رغبة الجهاز الفني للتعاقد مع تراوري، خاصةً مع اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، مع بداية الموسم.

ويسعى النادي الأحمر، لتسويق اللاعب الأنجولي خارجيًا، بعدما فشل في إقناع المدير الفني، وتكبده مبالغ باهظة في الموسم الواحد.
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