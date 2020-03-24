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بطريقة كوميدية.. مصطفى خاطر ينصح متابعيه بالبقاء في المنزل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:38 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان مصطفى خاطر، جمهوره بمقطع فيديو جديد له من داخل المنزل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر مصطفى، خلال مقطع الفيديو" وهو يلعب بالاسكوتر ويتجول به في المنزل ويقول خليك في البيت".


وعلق خاطر، على مقطع الفيديو قائلًا:"خليك في البيت".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسل قوي يا خاطر" وأضاف الفنان محمد أنور"طب كويس ان انت بتستغل قعدتك في البيت في اللعب انا بقيت بعرف اعمل محشي وملوخية وفراخ محمره لواحدي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"آثار الحجر الصحي".



يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر، مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة هبة مجدي وأيتن عامر ومحمد أنور.
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فيروس كورونا

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