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دراسة حديثة تحسم دور الطقس الدافئ في القضاء على كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:04 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، عن دراسة حديثة أفادت بأن الظروف البيئية والمناخية تلعب دورا كبيرا في الحد من تفشي وباء كورونا، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الصارمة للسيطرة على انتشار العدوى.

 

وقالت الدراسة التحليلية لفريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن المجتمعات التي تعيش في أماكن أكثر دفئا تتمتع بميزة نسبية في إبطاء انتقال عدوى فيروس كورونا، بالمقارنة بالبيئات الأقل حرارة.

 

وأشارت الدراسة الحديثة، إلى أن معظم حالات انتقال فيروس كورونا حدثت في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 3 و17 درجة مئوية.

 

وقد أبلغت بعض المناطق ذات المناخات الاستوائية وتلك التي تقع في نصف الكرة الجنوبي، التي تتمتع بأجواء صيفية، عن إصابات بفيروس كورونا، على الرغم من أن المناطق ذات درجات الحرارة المتوسطة، أي فوق 18 درجة مئوية، حتى الآن سجلت إصابات أقل بنحو 6 في المئة من الحالات في شتى دول العالم.

 

وكانت الصحيفة الأمريكية، قد نقلت عن أحد أعضاء فريق الدراسة، الدكتور قاسم بخاري قوله: "عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، فإن عدد الحالات يتزايد، وهذا ما تشهده الدول في أوروبا، على الرغم من أن الرعاية الصحية هناك تعد من بين الأفضل في العالم".

 

وأضاف أن انتشار الإصابات داخل الولايات المتحدة دليل على أن عامل الحرارة يلعب دورا كبيرا في الحد من انتشار الوباء، إذ شهدت الولايات الجنوبية، مثل أريزونا وفلوريدا وتكساس، تزايدا بطيئا في تفشي الوباء مقارنةً بولايات أخرى مثل واشنطن ونيويورك وكولورادو.

 

ويشبه سلوك فيروس كورونا السلوك النمطي للفيروسات الأخرى، بحسب علماء الأوبئة.

 

وأكدت الدكتورة ديبورا بيركس، عضو فريق العمل للحد من انتشار فيروس كورونا في الإدارة الأميركية، خلال مؤتمر صحفي، أن انتشار الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، يتبع بشكل عام نمط الانتشار خلال شهري نوفمبر وحتى شهر أبريل، مما يعني أن الأنواع الأربعة لفيروس كورونا التي تسبب نزلات البرد تتلاشى في الطقس الدافئ.

 

وأشارت الدكتورة بيركس إلى أن نمط الانتشار كان مشابها لوباء سارس في عام 2003، لكنها شددت على أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الفيروس التاجي الجديد سيتخذ ذات المسار والسلوك في الانتشار، نظرا لأن تفشي الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية بدأ في وقت لاحق.

كما خلصت دراستان على الأقل إلى النتائج ذاتها فيما يتعلق بنمط انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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فيروس كورونا دراسة حديثة تفشي الفيروس القضاء على كورونا الطقس الدافئ

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