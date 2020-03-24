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في محاولة للتعافي.. الأسهم الأوروبية ترتفع في ختام تعاملاتها
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:03 م
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رويترز
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بدأت الأسهم الأوروبية في محاولة أخرى للتعافي بعد أن نزلت في الجلسة السابقة في حين أضفت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي بعض الشعور بالارتياح حتى في حين ينتشر وباء كورونا سريعا حول العالم.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3%، ولكنه يتجه لتسجيل أسوأ شهر منذ 1987 فيما تهدد الأزمة الصحية بتقليص النمو العالمي ويتوقع بعض المحللين هبوط الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا 24 % في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه، الذي سجل بعض أكبر الخسائر الشهر الجارى، 2.6 % في التعاملات المبكرة.
وسجلت أسهم التعدين وشركات التأمين والغاز والنفط أكبر مكاسب بين القطاعات الفرعية الكبرى في أوروبا وارتفعت بما يتراوح بين 5 و6%.
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