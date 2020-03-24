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تعرف على حالة الطقس غدًا الأربعاء 25/3/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:56 م
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الطقس غدًا
الطقس غدًا
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 كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق الـ25 من مارس 2020، ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة مدن ومحافظات مصر وبعض الدول العربية.


الطقس غدًا


وقالت الأرصاد في بيانها الصادر اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، إن حالة الطقس غدًا من المتوقع أن يكون لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى غدًا الأربعاء، وتظهر الشبورة صباحًا والرياح معتدلة.

 

حالة الطقس غدًا الأربعاء

 

وتتوقع الهيئة أن يكون الطقس غدًا في الوجه البحري لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وتظهر الشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وكذلك في السواحل الشمالية الغربية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

 

الطقس غدًا على السواحل الشمالية وسيناء

 

وتابعت الهيئة عن حالة الطقس غدًا: "أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وتظهر الشبورة صباحًا وحركة الرياح معتدلة".

 

بيان الأرصاد والطقس غدا

 

وفيما يتعلق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون الطقس غدًا معتدلا نهارًا بارد ليلًا ورياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

 

حالة الطقس غدًا على البحر والأمواج

 

وأما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

 

درجات الحراة المتوقعة غدًا الأربعاء:

 

القاهرة      15 24

 

شبين الكوم 14 24

 

طنطا       13 23

 

دمنهور     13 23

 

الإسكندرية 15 22

 

بلطيم       14 21

 

مطروح     11 21

 

السلوم      10 22

 

سيوة        12 22

 

بورسعيد   14 20

 

دمياط       15 20

 

الزقازيق  15 24

 

الإسماعيلية 13 24

 

السويس   12 23

 

العريش  13 21

 

رفح       12 20

 

رأس سدر 16 20

 

نخل       13 22

 

نويبع      18 22

 

طابا      15 21

 

كاترين  12 20

 

الطور   19 21

 

شرم الشيخ 17 23

 

الغردقة     17 24

 

مرسى علم 16 25

 

الفيوم       15 26

 

بنى سويف 15 27

 

المنيا       14 26

 

أسيوط    12 26

 

سوهاج    14 27

 

قنا       15 30

 

الأقصر  19 31

 

أسوان   20 33

 

أبوسمبل  19 35

 

الوادي الجديد 18 31

 

شلاتين     17 30

 

أبو رماد    16 29

 

حلايب     18 30

 

رأس حدربة 18 29

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على المدن العربية وعواصم العالم :

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