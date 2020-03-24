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محافظ الجيزة يتابع أداء شركات الجمع السكني ببولاق والعجوزة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:54 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أداء شركات الجمع السكني ببولاق الدكرور والعجوزة، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستوقف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من مواطنى أحياء بولاق الدكرور والعجوزة للتعرف منهم عن آرائهم في شركات الجمع السكني وهل ينتظمون بالمرور المنزلي لجمع القمامة من المنزل وذلك للوقوف علي أداء شركات الجمع السكني.

واستكمل محافظ الجيزة، جولته بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة بمتابعة اداء الشركات ميدانياً ومسار عملهم، موجها بتوقيع غرامات مغلظة على عدد من الشركات لعدم التزامها ببنود التعاقد بالجمع المنزلي، مع التحفظ على معدات اللودر للعديد من شركات الجمع لقيامهم باستخدامها في أعمال النظافة بالشوارع الحديثة مما يؤثر على حالة الأرصفة وإتلافها. 

وشملت جوله المحافظ تفقد شوارع العشرين والملكة وعبد العال ١ وعبد العال ٢ والشوربجي وصفط اللبن وترعة الزمر وترعة المجنونة والطريق الأبيض ويمين طريق محور ٢٦ يوليو والطريق الدائري. 

وخلال الجولة قرر المحافظ مجازة مسئولي النظافة بمنطقتي الصفطاوي وبشتيل بخصم ٥ أيام لتدني مستوي النظافة أعلى الطريق الدائري، مؤكداً على ضرورة تفعيل الغرامات إلقاء المخلفات بالشارع بالشكل الحازم وحصر أماكن تجمعات مخلفات الرتش لوضع خطة لرفعها خلال الفترة القادمة، مشددا على الشركات بعدم التراخي في أعمال الجمع من الوحدات السكنية وإنذارهم بأنه في حالة عدم الالتزام سيتم فسخ التعاقد معهم وتكليف شركات جادة بدلآ منها.

وكما حرص المحافظ على تفقد جراج هيئة النظافة بصفط اللبن للوقوف على الحالة العامة للمعدات والتأكد من أنه تم الدفع بمعدات النظافة اليومية بقطاعات النظافة ببولاق الدكرور. 

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع ترعة عبد العال ١ الجاري رصفه وتطويره بطول ٣ كم موجهآ بضرورة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة في أسرع وقت ممكن كما تفقد سوق زنين الحضاري والاطمئان على البائعين والتنبيه عليهم بالالتزام بالمسطحات المرخصة لهم.

ورافق المحافظ اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والعميد إيهاب رشاد رئيس حي بولاق الدكرور واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة.

وفي ذات الإطار، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف السيد أشرف أحمد فرج الله من العاملين بدرجة مدير عام بوظيفة كبير باحثين بالمجموعة النوعية للقيام باعمال رئيس حى الوراق لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة شركات الجمع السكني

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