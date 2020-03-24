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عاجل.. إغلاق نقابة المحامين أسبوعين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:53 م
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بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.

جاء ذلك بعد مطالبة المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.

كانت غرفة اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين بمقر النقابة، قد شهدت تواجد أعضاء من مجلس النقابة وعدد من المحامين، لتبادل التهاني والتبريكات في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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