مهاجم الهلال السعودي: أصلي من أجل فاتح تريم

دعم الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال السعودي مدربه السابق فاتح تريم، المدير الفني الحالي لجالطة سراي التركي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطالب جوميز في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فاتح تريم طالبه بالصمود للقضاء على الفيروس مؤكدا أنه يقوم بالدعاء والصلاة، من أجل أن يشفي الله عز وجل مدربه السابق في جالطة سراي التركي.

وتدرب جوميز تحت يد فاتح تريم، في فريق جالطة سراي، في موسم 2017-2018 قبل اللعب للهلال.