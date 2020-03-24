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موقف أنقذ فيه الرئيس جمال عبد الناصرالمخرج حسين كمال.. فما هو؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم ذكرى وفاة المخرج حسين كمال،قدم عدد كبير من الأعمال وله 6 أفلام تعد من الأفضل في تاريخ السينما المصرية،ونجح في تقديم الأفلام بأنواعها الكوميدية والدرامية والرومانسية.

ومالا يعرفه البعض أن المخرج "كمال"،لم ينجح في أوفلامه ولكن لم ييأس وعاد مرة أخرى ليلفت الجمهور إليه وإلى أعماله المختلفة عن غيرها في ذالك الحين،حيث قام بتحويل عدد من الروايات إلى أفلام وجعل نجوم الكوميديا تقدم أعمالا سياسية منهم الفنان عادل إمام وعبد المنعم مدبولي.

درس حسين كمال في معهد باريس للسينما،واعتبر النقاد مرحلة أفلامه أهم مرحلة سينمائية وذالك بعد طرحه لأول ثلاث أفلام له وهم:
1_ فيلم"البوسطجي" وهو من ضمن أفضل 10 أفلام للمخرج حسين كمال ومأخوذ من رواية يحيي حقي وشارك فيه عدد من الفنانين منهم شكري سرحان ويتحدث عن ساعي البريد الذي يقوم بقراءة الخطابات التي يقوم بإيصالها.

2_ فيلم "المستحيل" أول أفلامه وهو مأخوذ من قصة لمصطفى محمود وهو بطولة كمال الشناوي ونادية لطفي وحقق فيه "الشناوي" نجاحا كبيرا وظل يذكره طوال حياته ويعتبره أفضل أعماله.

3_ فيلم"شئ من الخوف" عند ذكر هذا الفيلم تدور في أذاهاننا مقولة "جواز عتريس من فؤادة باطل" التي ظلت تترد في نهاية الفيلم،ويدور قصته حول شخص يسمى "عتريس" يفرض سلطته على أهالى القرية وأثار هذا الفيلم جدلا كبيرا ومنعته الرقابة وأصيب "كمال" بالإكتئاب حينها،وتم اتهام الفيلم بمعاداته للنظام الحاكم واعتبر النظام أن شخصية "عتريس" يقصد بها الرئيس جمال عبد الناصر ،وهو ما جعل "ناصر" يشاهده أولا ثم أمر بعرضه فالسينما بعد ذالك.

توفى المخرج حسين كمال إثر إصابته بهبوط حاد في ضغط الدم وتم نقله إلى أحد المستشفيات من منزله بالقاهرة.
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الكلمات المفتاحية

فيلم شئ من الخوف في ذكرى وفاته حسين كمال اعماله

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