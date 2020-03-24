ولاء الشريف تبعث رسالة أمل لمتابعيها في ظل أزمة كورونا

بعثت الفنانة ولاء الشريف، رسالة أمل لمتابعيها بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ولاء، على الصورة قائلة:"الشدائد ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ وتعاظمت ﻻ تدوم، ﻓﺮﺣﻤﺔ الله أعظم وفرجه أقرب".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يفرحك يا لولي" وأضاف آخر"أن شاءالله قريب ربنا هيرفع عننا كل البلاء"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"والله انتي عسل".



يذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف، مسلسل "كارمن"، الذي شارك في بطولته الفنانة شيرين، وعمر الشناوي، وهنادي مهنى، ومي سليم، وأحمد حلاوة، والمسلسل من تأليف سامح مجدي، ومن إخراج حسن شوكت.