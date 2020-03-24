Advertisements
Advertisements
Advertisements

ولاء الشريف تبعث رسالة أمل لمتابعيها في ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
بعثت الفنانة ولاء الشريف، رسالة أمل لمتابعيها بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ولاء، على الصورة قائلة:"الشدائد ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ وتعاظمت ﻻ تدوم، ﻓﺮﺣﻤﺔ الله أعظم وفرجه أقرب".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يفرحك يا لولي" وأضاف آخر"أن شاءالله قريب ربنا هيرفع عننا كل البلاء"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"والله انتي عسل".

يذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف، مسلسل "كارمن"، الذي شارك في بطولته الفنانة شيرين، وعمر الشناوي، وهنادي مهنى، ومي سليم، وأحمد حلاوة، والمسلسل من تأليف سامح مجدي، ومن إخراج حسن شوكت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة .. برشلونة قد يحصل على نيمار مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط

منذ أقل من ساعتين

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يأمر ببيع أحد نجوم برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب المحلي.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ أقل من ساعتين

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إغلاق نقابة المحامين أسبوعين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

منذ ساعة

الأرصاد: تحذيرات من أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدة مناطق

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية لوالدها

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

حسن شاكوش يطيح بأحمد شيبة ويغني لمسلسل"البرنس"

لهذا السبب.. لقاء الخميسي تبعث رسالة حب قوية لجمهورها

نجلاء بدر تنصح متابعيها بتناول الغذاء الصحي للوقاية من فيروس كورونا

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

08:43 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

08:18 ص

قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status