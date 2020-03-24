اقتراب عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في إسبانيا من 40 ألف حالة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، باقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا من 40 ألف حالة.

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية، 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2696 شخصا.





وقررت السلطات الإسبانية، اللجوء إلى استخدام الرجال الآليين (الربوتات)؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"،الذي يتفشى بشكل متسارع في البلاد.

وتعتمد العاصمة مدريد، على نشر الربوتات من أجل إجراء اختبارات فيروس كورونا بين المواطنين الإسبان، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويذكر أن أهمية هذه الربوتات في أنها تقلل من الاختلاط بين البشر، وتخفض احتمال إصابة الطواقم الطبية بالعدوى، كما حدث في دول كثيرة، وستعمل على إجراء على رفع عدد اختبارات فيروس كورونا يوميا إلى نحو 80 ألف اختبار لمواطنين إسبان لمعرفة ما إذا كانوا مصابين أم لا.

وتجري إسبانيا اختبارات بصورة يومية حاليا تتراوح بين 15- 20 ألف، وتعتبر هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في أوروبا بسبب الفيروس، بعد إيطاليا، وذلك بـ30 ألف مصابا ونحو 2200 وفاة، كما سجلت 1500 إصابة في يوم واحد، فيما عد بأنه قفزة كبيرة، تنذر بتفش أكبر خلال الأيام المقبلة.

وهكذا قالت رئيسة المعهد الصحي في مدريد راكيل يوتي: "لقد تم بالفعل تصميم خطة لأتمتة الاختبارات من خلال الروبوتات"، مضيفة أن "إسبانيا التزمت بشراء الروبوتات التي تسمح لها بتنفيذ 80 ألف اختبار يوميا".

ويأتي هذا الإعلان، بعد أن حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، معتبرا أن تلك موجة الإصابات ستختبر القدرات المادية والمعنوية للدولة الإسبانية وكذلك روح المجتمع.

وقالت الحكومة المحلية في مدريد، وهي مركز تفشي الفيروس في إسبانيا، إنها باتت تستخدم الفنادق كمستشفيات مؤقتة.