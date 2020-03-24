Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتراب عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في إسبانيا من 40 ألف حالة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:47 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، باقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا من 40 ألف حالة.

 

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية، 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2696 شخصا.


وقررت السلطات الإسبانية، اللجوء إلى استخدام الرجال الآليين (الربوتات)؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"،الذي يتفشى بشكل متسارع في البلاد.

 

وتعتمد العاصمة مدريد، على نشر الربوتات من أجل إجراء اختبارات فيروس كورونا بين المواطنين الإسبان، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

ويذكر أن أهمية هذه الربوتات في أنها تقلل من الاختلاط بين البشر، وتخفض احتمال إصابة الطواقم الطبية بالعدوى، كما حدث في دول كثيرة، وستعمل على إجراء على رفع عدد اختبارات فيروس كورونا يوميا إلى نحو 80 ألف اختبار لمواطنين إسبان لمعرفة ما إذا كانوا مصابين أم لا.

 

وتجري إسبانيا اختبارات بصورة يومية حاليا تتراوح بين 15- 20 ألف، وتعتبر هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في أوروبا بسبب الفيروس، بعد إيطاليا، وذلك بـ30 ألف مصابا ونحو 2200 وفاة، كما سجلت 1500 إصابة في يوم واحد، فيما عد بأنه قفزة كبيرة، تنذر بتفش أكبر خلال الأيام المقبلة.

 

وهكذا قالت رئيسة المعهد الصحي في مدريد راكيل يوتي: "لقد تم بالفعل تصميم خطة لأتمتة الاختبارات من خلال الروبوتات"، مضيفة أن "إسبانيا التزمت بشراء الروبوتات التي تسمح لها بتنفيذ 80 ألف اختبار يوميا".

 

ويأتي هذا الإعلان، بعد أن حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، معتبرا أن تلك موجة الإصابات ستختبر القدرات المادية والمعنوية للدولة الإسبانية وكذلك روح المجتمع.

 

وقالت الحكومة المحلية في مدريد، وهي مركز تفشي الفيروس في إسبانيا، إنها باتت تستخدم الفنادق كمستشفيات مؤقتة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالات الاصابة تفشي الفيروس الربوتات اسبانيا اختبارات كورونا

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إغلاق نقابة المحامين أسبوعين بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: تحذيرات من أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدة مناطق

منذ أقل من ساعة

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

منذ ساعة

ميسي يأمر ببيع أحد نجوم برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة كبيرة في أسعار الذهب المحلي.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة .. برشلونة قد يحصل على نيمار مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس كوريا الجنوبية عن فيروس كورونا: الوضع "خطير للغاية"

الصحة الإمارتية: استعدينا مبكرًا للتعامل مع أى تداعيات محتملة لتفشي "كورونا"

حجز أطباء وممرضين في إسبانيا بعد الاشتباه بإصابتهم بـ كورونا

كورونا يهدد كرة القدم في فرنسا

بعد تحذير منظمة الصحة العالمية ورفع درجة تصنيف فيروس كورونا.. اعرف الفرق بين تفشي المرض والوباء و الجائحة

الخارجية الإيرانية إلى الأمم المتحدة: فيروس كورونا يدمر البلاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة

تحذير من الحالة رقم ألف.. رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

08:43 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

06:42 ص

حسسوني بالعار.. رسالة مؤثرة لممرضة "حميات إمبابات" المتعافية من كورونا

08:18 ص

قرار عاجل من نقابة المعلمين لمواجهة كورونا

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status