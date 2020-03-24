مي عمر تشارك في تحدي الخير وتتكفل ب ١50 أسرة

قررت الفنانة مي عمر المشاركة في تحدي الخير لمساعدة الأسر المحتاجة التي تتقاضى دخل يومي ولا تستطيع المكوث في المنزل لتأثر دخلهم المادي، كمحاولة منها لعدم انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.



نشرت مي عمر مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"،حيث قالت:"ده الوقت اللى لازم كلنا نقف جنب بعض فيه لازم القادر يساعد الغير قادرين والناس اللى دخلهم باليومية هيبقوا الموضوع صعب عليهم، فأنا بتكفل بـ 150 أسرة مصرية، لمساعدة الأسرالمتضررة من فيروس كورونا".



وأضافت مي عمر قائلة: "أن فخورة بالإجراءات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لكي تحافظ علي الشعب،وفخورة بكل واحد قاعد فى بيته ومستحمل الزهق لكي يحافظ علي نفسه وعلي أهله وعشان نمنع انتشار المرض وربنا يعديها علي خير".



وفي سياق آخر، تشارك مى عمر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدي صادق، من تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي.

