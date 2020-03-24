منظمة الصحة العالمية: الولايات المتحدة قد تكون بؤرة الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، زيارة كبيرة ومتسارعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يجعلها بؤرة الوباء، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت السلطات الأمريكية، إن الشعب تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة فيروس كورونا"، موضحة أن "خطر الإصابة بالوباء يصبح أقل إذا اتبعنا الإرشادات الطبية".

وأضافت السلطات الأمريكية: أن "عملية الكشف عن المصابين تجري بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه "تم فحص على أكثر من 195 ألف ممن ظهرت عليهم أعراض المرض".

وتابعت: "وأظهرت نتائج الفحوصات إيجابية عينات 19343 حالة وتأكيد إصابتهم بكورونا حتى الأن".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس دونالد ترامب، مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب "استهان بتلك التحذيرات".

وقالت الصحيفة الإمريكية: إن "ترامب والمشرعين الأمريكيين قللوا من شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء، الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل أمريكا".