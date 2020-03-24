توزيع 600 طن كلور لمواجهة كورونا في الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة في مواجهة فيروس كورونا، إذ تم توزيع أكثر من 600 طن من المواد المطهرة اليوم على مراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لمواجهة فيروس كورونا بالمشاركة مع المجتمع المدني للحد من انتشاره.

وعلى هامش توزيع الكلور قام "الشيخ" بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس، بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب التي تشمل 7 مراحل متتالية، واستمع لشرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة، التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 ألف متر مكعب في اليوم.

أن عمليات توزيع الكلور على المراكز والمدن والأحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، لافتاا أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.

وأكد هيثم الشيخ نائب المحافظ، أن عمليات توزيع الكلور على المراكز والمدن والأحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، لافتاا أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى أمس، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



